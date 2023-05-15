Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 15 мая 2023Наука и техника

Власти США раскритиковали систему автопилота Tesla

Министр транспорта США заявил, что Tesla не должна называть свои автомобили беспилотными

Фото: Florence Lo / Reuters

Министр транспорта США Пит Буттиджич призвал Tesla отказаться от позиционирования своих электрокаров как беспилотные. Об этом сообщает телеканал ABC News.

В разговоре с журналистами Буттиджич отметил, что американский автопроизводитель Tesla не должен использовать наименование «автопилот» в рекламе своих машин и не называть так фирменную технологию помощи водителю. «Я не думаю, что технологию нужно называть, например, автопилотом, когда мелким шрифтом написано, что нужно постоянно держать руки на руле и смотреть на дорогу», — раскритиковал корпорацию Илона Маска Буттиджич.

Министр транспорта также заявил, что власти США внимательно следят за расследованием случаев ДТП, произошедших с участием автомобилей, оснащенных системами помощи водителю. По словам Буттиджич, производители автомобилей стремятся к созданию беспилотных авто, однако в настоящий момент ни одно транспортное средство на рынке нельзя считать оснащенным автопилотом в полной мере.

При этом министр подчеркнул, что ожидает появления автомобилей с автоматическим управлением, и полагает, что они обладают огромным потенциалом. Питт Буттиджич отметил, что внедрение подобных транспортных средств поможет существенно сократить количество смертей на дорогах, которых только в США насчитывается около 40 тысяч ежегодно.

Ранее стало известно, что Tesla вынуждена отозвать почти все свои автомобили, когда-либо проданные в Китае, из-за технических проблем. По данным Bloomberg, всего с 2014-го по март текущего года Tesla продала 1 129 055 автомобилей в КНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Эрдоган сохранил лидерство на выборах после подсчета 95 процентов голосов
Макрон заявил о проигрыше России в конфликте на Украине
«Барселона» в 27-й раз стала чемпионом Испании
Стилист Лисовец дал рекомендации по ношению денима в новом сезоне
В Госдуме предложили уравнять студентов в ряде льгот
В США оценили действия властей по предотвращению дефолта
Власти США раскритиковали систему автопилота Tesla
Стало известно о падении белорусского аэростата в Польше
Легионер клуба РПЛ допустил получение российского гражданства
Зеленский и Шольц встретились с бойцами ВСУ на военной базе в ФРГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.