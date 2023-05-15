Власти США раскритиковали систему автопилота Tesla
Министр транспорта США Пит Буттиджич призвал Tesla отказаться от позиционирования своих электрокаров как беспилотные. Об этом сообщает телеканал ABC News.
В разговоре с журналистами Буттиджич отметил, что американский автопроизводитель Tesla не должен использовать наименование «автопилот» в рекламе своих машин и не называть так фирменную технологию помощи водителю. «Я не думаю, что технологию нужно называть, например, автопилотом, когда мелким шрифтом написано, что нужно постоянно держать руки на руле и смотреть на дорогу», — раскритиковал корпорацию Илона Маска Буттиджич.
Министр транспорта также заявил, что власти США внимательно следят за расследованием случаев ДТП, произошедших с участием автомобилей, оснащенных системами помощи водителю. По словам Буттиджич, производители автомобилей стремятся к созданию беспилотных авто, однако в настоящий момент ни одно транспортное средство на рынке нельзя считать оснащенным автопилотом в полной мере.
При этом министр подчеркнул, что ожидает появления автомобилей с автоматическим управлением, и полагает, что они обладают огромным потенциалом. Питт Буттиджич отметил, что внедрение подобных транспортных средств поможет существенно сократить количество смертей на дорогах, которых только в США насчитывается около 40 тысяч ежегодно.
Ранее стало известно, что Tesla вынуждена отозвать почти все свои автомобили, когда-либо проданные в Китае, из-за технических проблем. По данным Bloomberg, всего с 2014-го по март текущего года Tesla продала 1 129 055 автомобилей в КНР.