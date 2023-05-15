Власти США раскритиковали систему автопилота Tesla

Министр транспорта США заявил, что Tesla не должна называть свои автомобили беспилотными

Министр транспорта США Пит Буттиджич призвал Tesla отказаться от позиционирования своих электрокаров как беспилотные. Об этом сообщает телеканал ABC News.

В разговоре с журналистами Буттиджич отметил, что американский автопроизводитель Tesla не должен использовать наименование «автопилот» в рекламе своих машин и не называть так фирменную технологию помощи водителю. «Я не думаю, что технологию нужно называть, например, автопилотом, когда мелким шрифтом написано, что нужно постоянно держать руки на руле и смотреть на дорогу», — раскритиковал корпорацию Илона Маска Буттиджич.

Министр транспорта также заявил, что власти США внимательно следят за расследованием случаев ДТП, произошедших с участием автомобилей, оснащенных системами помощи водителю. По словам Буттиджич, производители автомобилей стремятся к созданию беспилотных авто, однако в настоящий момент ни одно транспортное средство на рынке нельзя считать оснащенным автопилотом в полной мере.

При этом министр подчеркнул, что ожидает появления автомобилей с автоматическим управлением, и полагает, что они обладают огромным потенциалом. Питт Буттиджич отметил, что внедрение подобных транспортных средств поможет существенно сократить количество смертей на дорогах, которых только в США насчитывается около 40 тысяч ежегодно.

Ранее стало известно, что Tesla вынуждена отозвать почти все свои автомобили, когда-либо проданные в Китае, из-за технических проблем. По данным Bloomberg, всего с 2014-го по март текущего года Tesla продала 1 129 055 автомобилей в КНР.