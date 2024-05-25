Внук Яшина оценил шансы «Динамо» на победу в чемпионате России

Внук Льва Яшина оценил шансы «Динамо» на первое чемпионство за 48 лет

Внук Льва Яшина Василий Фролов оценил шансы московского «Динамо» на победу в чемпионате России по футболу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«У меня других ожиданий, кроме как чемпионства "Динамо", быть не может. Верю в победу подопечных Марцела Лички. Команда сделает все, чтобы выиграть», — заявил внук Яшина.

«Динамо» может стать чемпионом страны впервые за 48 лет, если в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) не проиграет на выезде «Краснодару». Краснодарский клуб в случае победы и потери очков «Зенитом» во встрече с «Ростовом» завоюет золотые медали национального первенства впервые в истории.

Все встречи последнего тура РПЛ состоятся 25 мая.