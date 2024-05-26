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06:33, 26 мая 2024Наука и техника

Борисов оценил взаимоотношения России и КНР в сфере космоса

Борисов: взаимоотношения России и КНР в сфере космоса развиваются динамично

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Взаимоотношения России и Китая в сфере космоса развиваются динамично. Взаимодействие двух стран оценил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Мы углубили наши взаимоотношения с китайской стороной. Они носят сегодня очень конструктивный и динамичный характер, что радует и китайскую сторону, и нас. Будем продолжать [работу] в этом направлении», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Также Борисов напомнил, что Россия недавно внесла в ООН резолюцию, которая должна практически исключить использование космоса в военных целях. Он назвал полным бредом попытки обвинить Россию в милитаризации космического пространства.

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Ранее в мае глава «Роскосмоса» сообщил, что по уровню сотрудничества с Россией в области космонавтики Китай превзошел США.

В том же месяце Борисов заявил о начале разработки ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции.

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      Даниил Иринин
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