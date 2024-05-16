«Роскосмос» сравнил сотрудничество с Китаем и США

«Роскосмос»: по уровню сотрудничества с Россией в космосе Китай превзошел США

По уровню сотрудничества с Россией в области космонавтики Китай превзошел США. Такое сравнение привел гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что у нас уровень сотрудничества с китайскими коллегами и сегодня шире, развивается по многим направлениям и превосходит объемы сотрудничества с Америкой», — заявил руководитель.

В ноябре 2023-го Борисов заявил, что «Роскосмос» дорожит продолжением контактов с зарубежными партнерами по программе Международной космической станции (МКС).

В марте прошлого года эксперт в области космонавтики Андрей Ионин заявил, что США вряд ли затопят МКС без участия России.