Оценена возможность США затопить МКС без участия России

Эксперт Ионин: США не затопят МКС без участия России

США вряд ли затопят Международную космическую станцию (МКС) без участия России, на что указывает недостаточный размер средств, выделенных на создание соответствующего тягача — 180 миллионов долларов. Об этом РИА Новости рассказал эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.

«Я думаю, что они просто начали в целом финансировать программу свода. Мы просто почему-то считаем, что это как бы без России. Но затраты все равно с двух сторон будут. Да, Россия будет участвовать в сведении, безусловно, так как у нас имеется такой опыт», — сказал специалист.

Таким образом Ионин оценил возможность США затопить МКС без участия России, о чем говорится в проекте федерального бюджета Соединенных Штатов, предусматривающем создание космического буксира для сведения станции с околоземной орбиты.

В феврале научно-технический совет (НТС) «Роскосмоса» одобрил решение о продлении срока службы российского сегмента МКС до 2028 года.

В феврале 2022 года в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») заявили, что решение о затоплении МКС принимается сторонами-участниками проекта.