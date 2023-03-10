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17:58, 10 марта 2023Наука и техника

Оценена возможность США затопить МКС без участия России

Эксперт Ионин: США не затопят МКС без участия России

Фото: Сергей Корсаков / Роскосмос

США вряд ли затопят Международную космическую станцию (МКС) без участия России, на что указывает недостаточный размер средств, выделенных на создание соответствующего тягача — 180 миллионов долларов. Об этом РИА Новости рассказал эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.

«Я думаю, что они просто начали в целом финансировать программу свода. Мы просто почему-то считаем, что это как бы без России. Но затраты все равно с двух сторон будут. Да, Россия будет участвовать в сведении, безусловно, так как у нас имеется такой опыт», — сказал специалист.

Таким образом Ионин оценил возможность США затопить МКС без участия России, о чем говорится в проекте федерального бюджета Соединенных Штатов, предусматривающем создание космического буксира для сведения станции с околоземной орбиты.

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Иван Потапов
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