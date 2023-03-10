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16:46, 10 марта 2023Наука и техника

США задумали затопить МКС без участия России

В проекте бюджета США предусмотрено выделение средств на тягач для затопления МКС

Фото: Pyotr Dubrov / Roscosmos / Handout / Reuters

В проекте федерального бюджета США на следующий финансовый год предусмотрено выделение средств на создание тягача для затопления Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, отмечается, что затопление МКС может осуществляться США без участия России. Согласно задумке авторов проекта, это необходимо, чтобы не полагаться на российские системы, которые могут не справиться с задачей.

На создание космического тягача планируется выделить 180 миллионов долларов.

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Ранее научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил решение о продлении срока службы российского сегмента МКС до 2028 года.

В феврале 2022 года в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») заявили, что решение о затоплении МКС принимается сторонами-участниками проекта.

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Иван Потапов
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