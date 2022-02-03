Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В «Роскосмосе» высказались о единоличном принятии решения о затоплении МКС

В РКК «Энергия» заявили, что решение о затоплении МКС примут все участники проекта

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Возможность затопления Международной космической станции (МКС) с технической точки зрения рассматривалась еще с момента ее создания, рассказали ТАСС в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»).

В пресс-службе компании отметили, что решение о затоплении МКС принимается сторонами-участниками проекта. «Вопрос о сроках эксплуатации станции (...) определяется на правительственном уровне стран — партнеров по программе Международной космической станции, а не единолично одной из сторон», — подчеркнули в РКК.

В феврале телеканал CNN сообщил, что НАСА намерено продолжить эксплуатацию МКС до 2030 года. После этого станцию планируется затопить в Точке Немо — наиболее удаленном от суши месте в океане.

В январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил о планах США затопить станцию после завершения ее эксплуатации.

В декабре 2021 года глава НАСА Билл Нельсон заявил о решении президента США Джо Байдена продлить срок службы МКС до 2030 года.

В ноябре того же года директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что эскизное проектирование российской орбитальной станции начнется в 2022 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В Белоруссии принудительно посадили пересекший границу украинский беспилотник
Росгвардия сообщила о начале учений «Заслон-2022»
Россия нацелилась на лидерство в производстве «нового золота»
Швеция отменит все ограничения против COVID-19
Бывший тренер сборной России оценил состав команды на смешанную эстафету
У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно
Раскрыты риски потери обоняния при COVID-19
Собчак поздравила Канделаки с назначением главой ТНТ
Четверо россиян получили срок за похищение девушки и избиение ее отчима
Педиатры оценили опасность характерного синдрома у детей с омикроном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.