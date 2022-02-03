В «Роскосмосе» высказались о единоличном принятии решения о затоплении МКС

Возможность затопления Международной космической станции (МКС) с технической точки зрения рассматривалась еще с момента ее создания, рассказали ТАСС в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»).

В пресс-службе компании отметили, что решение о затоплении МКС принимается сторонами-участниками проекта. «Вопрос о сроках эксплуатации станции (...) определяется на правительственном уровне стран — партнеров по программе Международной космической станции, а не единолично одной из сторон», — подчеркнули в РКК.

В феврале телеканал CNN сообщил, что НАСА намерено продолжить эксплуатацию МКС до 2030 года. После этого станцию планируется затопить в Точке Немо — наиболее удаленном от суши месте в океане.

В январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил о планах США затопить станцию после завершения ее эксплуатации.

В декабре 2021 года глава НАСА Билл Нельсон заявил о решении президента США Джо Байдена продлить срок службы МКС до 2030 года.

В ноябре того же года директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что эскизное проектирование российской орбитальной станции начнется в 2022 году.