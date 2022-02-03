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НАСА затопит МКС в Тихом океане

НАСА планирует затопить МКС в Точке Немо в Тихом океане в 2031 году

Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) намерено продолжить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает CNN.

После этого станцию планируется затопить в Точке Немо — наиболее удаленном от суши месте в океане. По данным телеканала, данный район, известный как кладбище космических кораблей, находится в 4828 километрах от восточного побережья Новой Зеландии и в 3218 километрах к северу от Антарктиды. По оценкам, с 1971 года США, Россия, Япония и ряд европейских стран сбросили в этот район более 263 единиц космического мусора.

Как следует из отчета НАСА, списание объекта произойдет в январе 2031 года. В документе отмечается, что МКС будет выполнять маневры, которые обеспечат «безопасный вход в атмосферу».

В декабре 2021 года глава НАСА Билл Нельсон заявил о решении президента США Джо Байдена продлить срок службы МКС до 2030 года.

Ксения Назарова
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