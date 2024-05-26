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13:30, 26 мая 2024Россия

Четыре человека оказались в больнице после огненного ДТП под Москвой

«112»: четыре человека оказались в больнице после огненного ДТП во Фрязино

Кадр: Telegram-канал «112»

Четыре человека оказались в больнице после огненного ДТП в подмосковном городе Фрязино. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Столкнулись несколько автомобилей, в результате чего их отбросило в кювет, а после машины загорелись. Пострадавшие получили тяжелые травмы и ожоги. Их экстренно эвакуировали с места в ближайшую клинику.

Одному из раненых потребовалась операция, сейчас за его жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что в городе Канаш в Чувашии семь человек пострадали в аварии с легковым автомобилем и перевернувшейся машиной скорой помощи. Среди шести пострадавших есть один ребенок.

11 мая в Белгороде авто скорой помощи столкнулось с легковушкой и перевернулось. В результате аварии пострадали восемь человек, шесть из которых находились в автомобиле скорой помощи.

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      Анна Щербакова
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