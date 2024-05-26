Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
УНИКС
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Ювентус
2:0
Завершен
Монца
Италия - Серия А|38-й тур
Верона
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|38-й тур
Эмполи
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|38-й тур
Аталанта
Сегодня
19:00 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|38-й тур
13:57, 26 мая 2024Спорт

Футбольным фанатам предложили бесплатные билеты из-за поступка Месси

Фанатам «Ванкувера» предложили бесплатные билеты из-за отсутствия Месси в матче

Фото: Pedro Paulo Diaz / Globallookpress.com

Болельщикам «Ванкувер Уайткэпс» предложили бесплатные билеты и скидки на еду из-за поступка нападающего Лионеля Месси в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) против «Интер Майами». Об этом сообщает CTVnews.

По информации источника, фанаты остались недовольны отсутствием футболиста на поле. Выяснилось, что Месси пропустил матч из-за отдыха. Вместе с ним на матч не вышли Луис Суарес и Серхио Бускетс. Болельщикам предложили бесплатный билет на будущий матч регулярного чемпионата, а также пятидесятипроцентную скидку на еду и напитки на стадионе.

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино извинился перед болельщиками, однако обратил внимание на то, что тренерам необходимо принимать тяжелые решения. «Мы всегда должны помнить о здоровье игроков», — уточнил он.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Он выступает за «Интер» с 2023 года. В составе «Барселоны» он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Со сборной Аргентины форвард стал чемпионом мира.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Проявите лидерство в приближении мира». Зеленский из Харькова обратился к лидерам США и Китая. О чем он их попросил?

      Стало известно о подготовке США к возможному конфликту с Китаем

      Россиянка устроила скандал таксисту за отказ везти ее с детьми и попала на видео

      Лавров сравнил разговоры США о разрешении ВСУ ударить по России с агонией

      В России отреагировали на призыв Зеленского к США и КНР посетить «саммит мира»

      Беспилотник упал под Оренбургом

      Москвичам рассказали о погоде до конца мая

      Российский чиновник устроил ДТП и скрылся с места

      Россияне уличили китайский автомобиль в занижении расхода топлива

      В Черном море заметили американский дрон-разведчик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше