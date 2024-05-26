Футбольным фанатам предложили бесплатные билеты из-за поступка Месси

Фанатам «Ванкувера» предложили бесплатные билеты из-за отсутствия Месси в матче

Болельщикам «Ванкувер Уайткэпс» предложили бесплатные билеты и скидки на еду из-за поступка нападающего Лионеля Месси в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) против «Интер Майами». Об этом сообщает CTVnews.

По информации источника, фанаты остались недовольны отсутствием футболиста на поле. Выяснилось, что Месси пропустил матч из-за отдыха. Вместе с ним на матч не вышли Луис Суарес и Серхио Бускетс. Болельщикам предложили бесплатный билет на будущий матч регулярного чемпионата, а также пятидесятипроцентную скидку на еду и напитки на стадионе.

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино извинился перед болельщиками, однако обратил внимание на то, что тренерам необходимо принимать тяжелые решения. «Мы всегда должны помнить о здоровье игроков», — уточнил он.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Он выступает за «Интер» с 2023 года. В составе «Барселоны» он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Со сборной Аргентины форвард стал чемпионом мира.