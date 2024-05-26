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02:50, 26 мая 2024Культура

Объявлено наказание для Никки Минаж за провоз наркотиков

Ники Минаж оштрафовали в Амстердаме на 350 евро за попытку вывезти наркотики

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Тринидадскую певицу и рэпершу Онику Таню Мараж, известную под псевдонимом Ники Минаж, оштрафовали на 350 евро за попытку вывезти наркотики из страны через аэропорт Схипхол в Амстердаме. Об этом сообщает портал Nu.nl.

По утверждению представителя прокуратуры, ведомство не обладает информацией, какой объем наркотических веществ пыталась провести исполнительница. Известно лишь, что речь идет о «менее чем ста граммах, но достаточном количестве для наложения штрафа».

Сейчас возбужденное дело в отношении Минаж закрыто, она может отправляться куда хочет. Ранее полиция отпустила рэпершу после проведенного разбирательства.

Ранее в сети появилось видео задержания Ники Минаж. Певица утверждала, что не провозила наркотики, и требовала предоставить ей адвоката прямо на парковке аэропорта.

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      Марина Совина
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