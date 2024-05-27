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16:34, 27 мая 2024Наука и техника

Илон Маск собрался создать суперкомпьютер

The Information: компания Маска создаст суперкомпьютер для работы с ИИ

Фото: Apu Gomes / Getty Images

Принадлежащий миллиардеру Илону Маску стартап xAI собрался создать суперкомпьютер. Об этом сообщает издание The Information.

В распоряжении журналистов медиа оказалась презентация, которую Маск недавно продемонстрировал инвесторам. В ней говорилось, что xAI создаст суперкомпьютер, который будет обрабатывать информацию, необходимую для работы чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) Grok. В марте стартап xAI опубликовал исходный код Grok в открытом доступе.

Суперкомпьютер намерены создать к 2025 году. Партнером компании Маска в этом проекте может оказаться американская корпорация Oracle. Представители стартапа xAI не ответили на запрос журналистов.

Планируемый суперкомпьютер будет иметь как минимум в четыре раза больше кластеров графических процессоров, чем у существующих сегодня моделей. Необходимость в этом устройстве вызвана тем, что для развития ИИ постоянно требуется все более мощное оборудование. Так, ранее Илон Маск заявлял, что для обучения модели Grok 2 потребовалось около 20 тысяч графических процессоров Nvidia H100. Для обучения Grok 3 будет необходимо не менее 100 тысяч процессоров.

В апреле источники The Information рассказали, что компании OpenAI и Microsoft выпустят суперкомпьютер с поддержкой искусственного интеллекта. Бюджет проекта оценили в 100 миллиардов долларов.

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      Андрей Ставицкий
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