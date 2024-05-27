МИД Турции назвал последствия отказа Совбеза ООН признать Палестину

Глава МИД Турции Фидан: отказ СБ ООН признать Палестину углубит кризис в Газе

Отказ Совета Безопасности (СБ) ООН признать Палестину углубит кризис в секторе Газа. Последствия повторного отказа назвал глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает РИА Новости.

«Если государство, признанное 150 странами, будет вновь отвергнуто голосованием одной страны в СБ ООН, мы столкнемся с реальностью, которая углубит этот кризис и приведет к полному банкротству международной системы», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что признание Совбезом всемирной организации Палестины — требование международного права и совести человечества.

Ранее три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия — признали Палестину независимым государством, соответствующее решение вступит в силу 28 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва выступает за двугосударственное решение палестино-израильского конфликта и признание независимой Палестины в соответствии с резолюцией СБ ООН.