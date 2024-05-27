Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:49, 27 мая 2024Экономика

Москвичам пообещали тополиную «метель»

Синоптик Позднякова: в ближайшие дни в Москву придет тополиная «метель»

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В ближайшие дни в столицу придет тополиная «метель». Об этом предупреждает аллергиков в своем Telegram-канале специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На деревьях появились белые шапки тополиного пуха. Еще несколько дней сухой и жаркой погоды, и в Москве закружит тополиная метель!» — сообщила синоптик. Она объяснила, что цветение тополя ускорила теплая и суха погода во второй половине мая.

Ранее врач опроверг распространенный миф об аллергенности тополиного пуха. Как уточняется, сам по себе пух не провоцирует аллергический приступ, но может переносить пыльцу цветущих растений. В марте московские власти провели опрос горожан по поводу замены тополей на другие деревья. Сейчас на тополя приходится половина деревьев во всей Москве. Эксперты предлагают заменить их соснами, елями и тсугами. Тем, кто страдает от тополиного пуха, рекомендуется ставить фильтры и мелкие москитные сетки, которые вдобавок можно закрывать влажной тканью.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В Италии призвали остановить генсека НАТО из-за его слов об ударах по России

      Раскрыты подробности выпуска обновленной «Волги»

      Советника российского губернатора заключили под стражу

      Слепаков обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента

      В Армении отпустили всех задержанных участников протестов

      Раскрыт секрет «молодильного» салата Лукашенко

      Снимавшая на видео природу россиянка полчаса не замечала рядом опасного хищника

      Илон Маск собрался создать суперкомпьютер

      Названо число оставшихся у ВСУ после уничтожения над Волчанском самолетов МиГ

      60-летняя королева красоты неожиданно проиграла конкурс «Мисс Аргентина»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше