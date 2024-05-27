Москвичам пообещали тополиную «метель»

Синоптик Позднякова: в ближайшие дни в Москву придет тополиная «метель»

В ближайшие дни в столицу придет тополиная «метель». Об этом предупреждает аллергиков в своем Telegram-канале специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На деревьях появились белые шапки тополиного пуха. Еще несколько дней сухой и жаркой погоды, и в Москве закружит тополиная метель!» — сообщила синоптик. Она объяснила, что цветение тополя ускорила теплая и суха погода во второй половине мая.

Ранее врач опроверг распространенный миф об аллергенности тополиного пуха. Как уточняется, сам по себе пух не провоцирует аллергический приступ, но может переносить пыльцу цветущих растений. В марте московские власти провели опрос горожан по поводу замены тополей на другие деревья. Сейчас на тополя приходится половина деревьев во всей Москве. Эксперты предлагают заменить их соснами, елями и тсугами. Тем, кто страдает от тополиного пуха, рекомендуется ставить фильтры и мелкие москитные сетки, которые вдобавок можно закрывать влажной тканью.