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17:12, 9 июня 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы защиты от тополиного пуха

РИАМО: защититься от тополиного пуха можно с помощью мелких москитных сеток

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В качестве способа защиты от тополиного пуха в летние месяцы россиянам посоветовали поставить на окна мелкие москитные сетки или закрыть их влажной тканью. Об этом сообщает РИАМО.

Способом защиты от тополиного пуха также назвали установку фильтров, которые будут очищать воздух от пыльцы. В квартирах также рекомендовали регулярно проводить влажную уборку — один-два раза в день.

В такой период россиянам рекомендовали реже выходить на улицу, чтобы избежать контакта с аллергеном. Однако если необходимо выйти из дома, то стоит пользоваться фильтрами для носа или марлевыми повязками. К тому же обладателям густых и длинных волос лучше носить головные уборы, чтобы пух не застревал в волосах.

Ранее иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина посоветовала тем, кто страдает от тополиного пуха, реже появляться на улице в сухую, а тем более ветреную погоду, а также обрабатывать перед выходом из дома нос барьерным спреем, содержащим микроцеллюлозу или эктоин.

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    Нина Ташевская
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