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17:30, 7 июня 2023Забота о себе

Аллергикам назвали способы защититься от тополиного пуха

Аллерголог Оксана Шабалина: чтобы защититься от тополиного пуха, нужно чаще умываться

Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Тополиный пух сам по себе не является аллергеном, но способен механически раздражать слизистые и переносить аллергены к примеру пыльцу, рассказала иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина. Способ защититься от пуха она назвала аллергикам в беседе с «Москвой 24».

Врач порекомендовала всем, кто страдает от тополиного пуха, реже появляться на улице в сухую, а тем более ветреную погоду, а также обрабатывать перед выходом из дома нос барьерным спреем, содержащим микроцеллюлозу или эктоин. «После улицы стоит промыть нос солевым раствором и прополоскать им горло. В течение дня надо чаще умываться, а вечером обязательно принимать душ», — объяснила Шабалина.

Чтобы избежать скопления пуха дома, нужно закрыть окна и проветривать помещения только в дождливую погоду, продолжила Шабалина. Также, добавила она, стоит установить москитную сетку или закрыть проемы окон марлей.

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Возле открытых окон, предупредила врач, нельзя оставлять постельные принадлежности, иначе пух будет аккумулироваться на них и провоцировать аллергические приступы ночью. Наконец, уже попавший в квартиру пух не нужно убирать пылесосом, чтобы он не разлетелся по комнате еще сильнее, а лучше опрыскать комнату водой из пульверизатора, чтобы пух осел, а затем помыть полы и тщательно протереть все поверхности и предметы, дала совет Шабалина.

Ранее ведущий эксперт в британской клинике по эстетической косметологии Нина Приск назвала аллергию на пыльцу фактором, который портит качество кожи. Приск рассказала, что пыльца способна атаковать клетки организма, а это негативно сказывается на внешности и ухудшает качество кожи.

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    Александра Лисица
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