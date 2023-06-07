Аллергикам назвали способы защититься от тополиного пуха

Аллерголог Оксана Шабалина: чтобы защититься от тополиного пуха, нужно чаще умываться

Тополиный пух сам по себе не является аллергеном, но способен механически раздражать слизистые и переносить аллергены к примеру пыльцу, рассказала иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина. Способ защититься от пуха она назвала аллергикам в беседе с «Москвой 24».

Врач порекомендовала всем, кто страдает от тополиного пуха, реже появляться на улице в сухую, а тем более ветреную погоду, а также обрабатывать перед выходом из дома нос барьерным спреем, содержащим микроцеллюлозу или эктоин. «После улицы стоит промыть нос солевым раствором и прополоскать им горло. В течение дня надо чаще умываться, а вечером обязательно принимать душ», — объяснила Шабалина.

Чтобы избежать скопления пуха дома, нужно закрыть окна и проветривать помещения только в дождливую погоду, продолжила Шабалина. Также, добавила она, стоит установить москитную сетку или закрыть проемы окон марлей.

Возле открытых окон, предупредила врач, нельзя оставлять постельные принадлежности, иначе пух будет аккумулироваться на них и провоцировать аллергические приступы ночью. Наконец, уже попавший в квартиру пух не нужно убирать пылесосом, чтобы он не разлетелся по комнате еще сильнее, а лучше опрыскать комнату водой из пульверизатора, чтобы пух осел, а затем помыть полы и тщательно протереть все поверхности и предметы, дала совет Шабалина.

Ранее ведущий эксперт в британской клинике по эстетической косметологии Нина Приск назвала аллергию на пыльцу фактором, который портит качество кожи. Приск рассказала, что пыльца способна атаковать клетки организма, а это негативно сказывается на внешности и ухудшает качество кожи.