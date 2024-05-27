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13:59, 27 мая 2024Моя страна

Нарисованные нефтью картины российской художницы показали на Ямале

Нарисованные нефтью картины художницы Альфеи Мухаметовой показали на Ямале

Картина Альфеи Мухаметовой

Художница из Тюмени Альфея Мухаметова нарисовала картины нефтью, которые показали на Ямале. Соответствующую информацию публикует издание «Родина».

Известно, что россиянка начала использовать необычный материал для рисования в 2014 году. При этом уточняется, что Мухаметова является первой в мире художницей, которая с помощью нескольких капель нефти придумала рисовать портреты.

В то же время женщина использует нефть с акварелью, акрилом, маслом, графикой и песком. Кроме того, она рисует коллажи с использованием нефтяных рисунков с оборванными краями, монотипия.

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Отмечается, что в 2022 году россиянка представила ямальцам большую персональную выставку «Генетическая память Севера». После ее закрытия она подарила площадке несколько портретов и зарисовок, которые музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в Салехарде демонстрирует посетителям.

«Салехард давно в моем сердце! В 1979 году я собирала там информацию для диплома. Север стал отправной точкой в творчестве — все, что бы ни делала потом, всегда опиралось на его дух и душу, людей», — призналась Мухаметова.

Ранее в мае в Перми сделали граффити с фразой «Добро пожаловать в Пензу». Отмечается, что местные художники создали надпись для пассажиров, которые прибывают в Пермь. Арт-объект с упомянутыми словами появился рядом с аэропортом Большое Савино.

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      Екатерина Ештокина
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