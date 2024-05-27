Оскорбившего девушку-бойца UFC мигранта выдворили из России

Мигранта, оскорбившего девушку-бойца UFC в Челябинске, выдворили из РФ

Мигранта, который оскорбил бойца UFC и чемпионку мира по самбо Ирину Алексееву, выдворили за пределы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Иностранный гражданин, оскорбивший чемпионку по смешанным единоборствам, выдворен за пределы страны 15 мая», — говорится в сообщении региональной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по факту его фиктивной постановки на миграционный учет.

Инцидент произошел 23 апреля в Челябинске. Мигрант на автомобиле подрезал Алексееву, которая показалась ему одетой в слишком открытую одежду, и назвал ее свиньей. Девушка и ее спутник выразили возмущение действиями иностранца и пригрозили вызвать полицию.

Позже суд оштрафовал мужчину и принял решение о выдворении его из России.