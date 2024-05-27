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12:51, 27 мая 2024Бывший СССР

Полковник охраны Зеленского приказывал сдаться при входе Армии России в Киев. Его подозревают в покушении на президента

Полковник охраны Зеленского приказал сдаться в случае входа ВС РФ в Киев
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Полковник Государственной охраны президента Украины Владимира Зеленского в первые дни специальной военной операции (СВО) отдал приказ своим подчиненным сдаться в том случае, если Вооруженные силы (ВС) России войдут в Киев. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на коллег полковника президентской охраны, арестованного по подозрению в покушении на главу государства.

По их словам, полковник заявил, что они не Вооруженные силы Украины (ВСУ), а значит, у них нет конкретной задачи по защите страны. Также, по утверждению коллег, он добавил: «Мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость».

Фото: Kryuchka Yaroslav / Shutterstock / Fotodom

Коллеги умолчали об инциденте с приказом полковника

По данным издания, коллеги не стали сообщать об инциденте с приказом о сложении оружия своему начальству, решив, что полковник очень эмоционально отреагировал на начало боевых действий в стране.

Кроме того, издание сообщило детали задержания двух полковников, планировавших покушения на Владимира Зеленского, а также на главу СБУ Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки страны (ГУР) Кирилла Буданова (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Так, по данным следствия, подозреваемые намеревались ликвидировать Буданова с помощью скоординированной атаки ракет и беспилотников, но сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) перехватили их переговоры с кураторами.

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приказ полковника Госохраны Зеленского

Полковники хотели взять Зеленского в заложники и потом расправиться с ним

Полковников одного из департаментов Управления государственной охраны (УГО) задержали в начале мая. СБУ считает, что подозреваемые передавали секретную информацию российской стороне и искали военных, приближенных к охране президента, чтобы те могли взять Зеленского в заложники, а потом расправиться с ними. При этом Буданова они собирались устранить перед Пасхой.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

По данным следствия, начальник одного из департаментов УГО полковник Андрей Гук обеспечивал задержанных информацией и якобы лично привез противопехотные мины МОН-90, заряды к РПГ-7 и FPV-дроны в Киев.

Задержанные проходят по статьям УК Украины о госизмене за передачу секретной информации об охраняемых лицах и подготовке к террористическому акту. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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      Варвара Кошечкина
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