Российский пловец объяснил нежелание соотечественников участвовать в ОИ

Сомов заявил, что другие российские пловцы не хотят участвовать в ОИ из-за денег

Российский пловец Евгений Сомов объяснил нежелание его соотечественников — представителей этого вида спорта получать нейтральный статус для участия в летних Олимпийских играх в Париже. Его слова приводит Sports.

По словам спортсмена, получение статуса влечет за собой множество негативных последствий. «Все же привязаны. Ну подашь — отлетят зарплаты, сборы. Испортятся отношения с федерацией. По сути, ты станешь безработным. И кто к такому готов?» — заявил Сомов.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину. Лидеры сборной России, среди которых Климент Колесников, Андрей Минаков, Евгений Рылов и Евгения Чикунова, отказались от поездки на игры.

25-летний Сомов живет и тренируется в США. 16 мая на соревнованиях в Америке он побил рекорд России на дистанции 100 метров брассом. Однако достижение не будет ратифицировано, так как время показано на турнире за пределами страны и не в составе сборной России.