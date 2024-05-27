Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|За 3-е место
Аль-Наср
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия - Про-Лига|34-й тур
Фортуна
Сегодня
21:30 (Мск)
Бохум
Германия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 3-й матч
12:50, 27 мая 2024Спорт

Российский пловец объяснил нежелание соотечественников участвовать в ОИ

Сомов заявил, что другие российские пловцы не хотят участвовать в ОИ из-за денег
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Российский пловец Евгений Сомов объяснил нежелание его соотечественников — представителей этого вида спорта получать нейтральный статус для участия в летних Олимпийских играх в Париже. Его слова приводит Sports.

По словам спортсмена, получение статуса влечет за собой множество негативных последствий. «Все же привязаны. Ну подашь — отлетят зарплаты, сборы. Испортятся отношения с федерацией. По сути, ты станешь безработным. И кто к такому готов?» — заявил Сомов.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину. Лидеры сборной России, среди которых Климент Колесников, Андрей Минаков, Евгений Рылов и Евгения Чикунова, отказались от поездки на игры.

25-летний Сомов живет и тренируется в США. 16 мая на соревнованиях в Америке он побил рекорд России на дистанции 100 метров брассом. Однако достижение не будет ратифицировано, так как время показано на турнире за пределами страны и не в составе сборной России.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта причина отказа суда освободить из СИЗО генерала Попова

      Возвращение Кейт Миддлтон отложили на неопределенный срок

      В России объяснили попытку ВСУ атаковать Геленджик

      Российская ПВО сбила украинский самолет над Волчанском

      Одну деталь внешности Виктории Бони на фото в Каннах раскритиковали в сети

      Россияне резко заинтересовались одной категорией товаров

      Глава МИД Литвы пригрозил Грузии отменой статуса кандидата в ЕС

      МИД Бельгии обвинил Венгрию в блокировке новой помощи Украине

      Путину предложили исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Талибов снова позвали на ПМЭФ

      Эрдоган предложил переписать Конституцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше