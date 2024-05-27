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16:42, 27 мая 202469-я параллель

Снимавшая на видео природу россиянка полчаса не замечала рядом опасного хищника

Жительница Красноярского края почти полчаса не замечала рядом медведя

Фото: Federico Di Dio photography / Unsplash

Жительница Красноярского края Татьяна Родионова, наткнувшаяся на медведя по дороге в деревню Алтат, почти полчаса не замечала рядом опасного хищника. О встрече с диким зверем она рассказала в беседе с «360».

По словам россиянки, она всегда делает несколько остановок по дороге в деревню, чтобы записать видео. Когда до места назначения оставалось около трех километров, женщина захотела заснять окружающую природу. «Тут черемуха цветет, тут утка какая-то порхнула. Красота, запах. Я хожу это все снимаю, любуюсь! Я когда уже вечером домой приехала, посмотрела по времени — я 26 минут бок о бок была рядом с медведем», — поделилась Родионова.

Подойдя к машине, женщина заметила в кустах зверя, которого сначала не опознала из-за травы. Она удивилась, что животное не убежало и включила камеру. Когда хищник начал двигаться в ее сторону, россиянка поняла, что встретила медведя. «Вот страха не было у меня, я не знаю, может быть доминировало мое хобби, любопытно. Я была почему-то уверенная в себе, думаю, я быстренько засниму и убегу», — рассказала она.

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Ранее в сети появилось видео встретившей медведя Татьяны Родионовой. На записи видно, как женщина делает несколько шагов по направлению к хищнику, а когда тот встает на задние лапы, начинает отступать. При этом зверь не издал ни звука.

Похожий случай произошел в Магаданской области. Там местная жительница также встретила медведя. Когда хищник направился в ее сторону, женщина оттолкнула его палкой, после чего зверь ушел в сторону леса.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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