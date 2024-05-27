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12:06, 27 мая 2024Экономика

В Европе нарастили закупки российского металла

Евросоюз в марте нарастил закупки железа, стали и алюминия из России

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Евросоюз в марте нарастил закупки российского металла — алюминия, стали и железа. Об этом со ссылкой на данные европейской статистики пишет РИА Новости.

Импорт из РФ стали и железа вырос в 1,7 раза по сравнению с февралем, до 328 миллионов евро. Этот показатель стал максимальным с мая 2023 года и позволил России стать вторым основным поставщиком этих двух металлов в ЕС.

Главными европейскими покупателями российских стали и железа стали Бельгия (130,5 миллиона евро, рост в 3,5 раза) и Италия (85 миллионов евро, поставки увеличились на 25 процентов). В пятерку также вошли Дания (35,1 миллиона евро), Чехия (23 миллиона евро) и Нидерланды (20 миллионов евро).

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Закупки Евросоюзом алюминия из РФ выросли в марте по сравнению с предыдущим месяцем на 29 процентов, до 91,4 миллиона евро. Активнее всего импорт нарастили Германия (в 5 раз, до 22,4 миллиона евро), Испания (на 69 процентов) и Польша (на 21 процент).

Ранее немецкое издание Der Spiegel указало на зависимость Европы от поставок урана из России. Большинство европейских реакторов в Европе требуют топливных элементов, производимых дочерней компанией «Росатома», отметила газета. Конструкция многих электростанций в Евросоюзе российская или советская, для них необходимы специальные гексагональные топливные элементы.

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