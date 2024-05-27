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18:21, 27 мая 2024Спорт

Валиева станет соведущей звезды «Слова пацана»

Фигуристка Валиева станет ведущей музыкального фестиваля с актером Кемстачем

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российская фигуристка Камила Валиева станет соведущей звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леона Кемстача. Об этом сообщает Sport24.

Спортсменка и актер проведут музыкальный фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.1» в Санкт-Петербурге 28 мая. Мероприятие пройдет на стадионе «Газпром-Арена» и будет посвящено 321-летию города. Валиева станет Гостьей из Будущего, а Кемстач — Гостем из Прошлого.

17 февраля стало известно, что Валиева выпустит песню с популярной российской исполнительницей Mia Boyka. Позднее было объявлено, что фигуристка станет ведущей шоу на Первом канале.

29 января Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин, который был обнаружен в ее пробе, неумышленно.

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      Анастасия Борисова
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