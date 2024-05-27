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20:46, 27 мая 2024Спорт

Вторая ракетка мира рассказал об отношениях с российской теннисисткой

Теннисист Янник Синнер рассказал об отношениях с россиянкой Анной Калинской

Фото: Antonio Borga / Globallookpress.com

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер рассказал об отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской. Его слова приводит La Repubblica.

Спортсмен заявил, что не любит распространяться о своей личной жизни, однако подтвердил роман с 25-летней Калинской. После этого теннисистку заметили на матче Синнера на «Ролан Гаррос».

Синнер является второй ракеткой мира с апреля 2024 года. В текущем сезоне он стал победителем Australian Open, в решающем матче обыграв россиянина Даниила Медведева. Всего на его счету 13 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Калинская занимает 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она не выиграла ни одного титула на турнирах под эгидой организации.

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      Анастасия Борисова
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