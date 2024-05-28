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19:02, 28 мая 2024Из жизни

81-летний пенсионер 10 лет тайно стрелял по окнам соседей из рогатки

В США 81-летний мужчина 10 лет расстреливал соседские дома и машины из рогатки

Фото: Donal Husni / Globallookpress.com

В США арестовали пожилого мужчину, который годами расстреливал окна домов соседей и автомобили из рогатки. Об этом пишет People.

81-летнего Рэймонда Кинга из города Азуса, штат Калифорния, взяли под стражу 23 мая. В полиции рассказали, что на протяжении десяти лет неизвестный хулиган терроризировал жителей. Он стрелял из рогатки стальными шариками от подшипников по окрестным домам, а также бил стекла машин. Хотя за это время ни один человек не пострадал, правоохранители вели безуспешные поиски злоумышленника.

В начале мая департамент полиции выдал ордер на обыск района, где жил Кинг. Именно он и оказался таинственным вандалом. В доме пенсионера были обнаружены рогатка и «неустановленное количество» стальных шариков. Вскоре его арестовали и поместили в тюрьму округа.

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Кингу не назначили сумму залога. Неизвестно, нанял ли он адвоката. Мотивы его поступков пока также остаются невыясненными.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который попытался обворовать дом, проник туда и решил воспользоваться туалетом. Полицейский спецназ застал злоумышленника на унитазе.

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      Никита Савин
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