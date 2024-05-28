Дания отказалась признать Палестину

Reuters: парламент Дании проголосовал против признания Палестины

Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании независимости Палестины. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не можем поддержать эту резолюцию, но мы хотим, чтобы настал день, когда мы сможем это сделать», — цитирует агентство главу датского МИД Ларса Лекке Расмуссена, присутствовавшего на парламентском голосовании.

Ранее министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин заявил, что Дублин официально признал Палестину суверенным государством.

До этого Испания официально признала Палестину. В испанском МИД отметили, что признание Палестины является «единственным правильным путем к достижению мира на Ближнем Востоке».