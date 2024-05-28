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06:21, 29 мая 2024Спорт

Фигуристка-чемпионка мира оценила сравнение смены гражданства с предательством

Мария Бутырская заявила, что не считает смену гражданства предательством

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила сравнение смены гражданства с предательством. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

По словам россиянки, между этими понятиями никогда нельзя было ставить знак равенства. «Вспомните, какие были годы, когда я каталась. Люди, у которых не было шансов попасть в сборную России и представлять нашу страну, всегда что-то придумывали», — заявила Бутырская.

Ранее смену гражданства российскими фигуристами объяснила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее мнению, это связано с боязнью конкуренции.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Алексей Гусев
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