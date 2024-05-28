Фигуристка-чемпионка мира оценила сравнение смены гражданства с предательством
Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила сравнение смены гражданства с предательством. Ее слова приводит Vprognoze.ru.
По словам россиянки, между этими понятиями никогда нельзя было ставить знак равенства. «Вспомните, какие были годы, когда я каталась. Люди, у которых не было шансов попасть в сборную России и представлять нашу страну, всегда что-то придумывали», — заявила Бутырская.
Ранее смену гражданства российскими фигуристами объяснила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее мнению, это связано с боязнью конкуренции.
Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.