Тарасова объяснила смену гражданства российскими фигуристами

Тарасова объяснила смену гражданства фигуристами из России боязнью конкуренции

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему некоторые российские фигуристы меняют гражданство. Ее слова приводит ТАСС.

По словам специалиста, спортсмены боятся конкуренции. «Они чувствуют, что здесь они никто и звать их никак, они здесь не потянут, чтобы войти в тройку и в пятерку — не войдут. Они за себя борются, чтобы быть в другой стране первыми и поехать на чемпионат Европы», — заявила тренер.

28 мая стало известно, что Софья Титова, 15-летняя ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сменит спортивное гражданство на армянское. 24 мая Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала разрешение Софье Самоделкиной выступать за Казахстан.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.