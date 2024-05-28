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07:51, 29 мая 2024Спорт

Фитнес-тренер дал совет желающим начать заниматься бегом

Фото: Chander R / Unsplash

Фитнес-тренер Станислав Пахомов дал совет людям, которые хотят начать заниматься бегом. Его слова приводит РИАМО.

По мнению специалиста, неопытным спортсменам нужно для начала ограничиться ходьбой, которая поможет организму адаптироваться к простым физическим нагрузкам. «Гулять нужно по 1–2 часа в течение месяца, а потом перейти к легкому бегу. Такой подход поможет вам избежать переутомления, сохранить высокий уровень мотивации и насладиться процессом кардиотренировок», — рассказал Пахомов.

Он также посоветовал прислушиваться к своему телу во время бега. «Делайте перерывы, снижайте темп бега, если чувствуете в этом необходимость. Это поможет вам временно восстановиться и избежать возможных травм», — добавил тренер.

Ранее фитнес-тренер Александр Калагур рассказал о пользе кардионагрузки в утренние часы. По его словам, подобное начало дня помогает провести его успешно и продуктивно.

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      Алексей Гусев
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