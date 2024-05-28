Генпрокуратура потребовала пожизненное заключение для вора в законе Шишканова. В чем его обвиняют?

«Ъ»: авторитету Шишкану запросили пожизненный срок

Генпрокуратура потребовала для 18 участников преступного сообщества вора в законе Олега Медведева (Шишканова), на счету которого убийства, другие тяжкие и особо тяжкие преступления, наказания от условного до пожизненного заключения. Об этом сообщила «Ъ».

Для Медведева, а также для Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова прокурор потребовала пожизненное заключение. Остальных она предложила осудить на сроки от 12 до 24 лет заключения в колонии строгого режима. По мнению стороны обвинения, подсудимые должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 миллиона до 5 миллионов рублей.

Присяжные признали Шишканова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ)

Вместе с этим его признали виновным и в других преступлениях — в организации преступного сообщества и ряде убийств. Об этом сообщила член Совета при Президенте РФ по правам человека Ева Меркачева.

Огласили вердикт присяжных по делу Олега Медведева (его называют «вором в законе номер один»). Присяжные признали его таковым, то есть виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Замечу, что это одно из самых громких дел современной России. Ева Меркачева Член Совета при Президенте РФ по правам человека

Шишканов был задержан еще 15 июля 2019 года.

Вора в законе обвиняют в убийстве раменского депутата Татьяны Сидоровой

По данным следствия, Шишканов и его сообщники в 2012 году расправились c Сидоровой и тремя членами ее семьи, чтобы захватить обширные земельные участки ее предприятия — племзавода «Раменское».

Их тела нашли лишь летом 2019 года, после чего правоохранительные органы пришли за участниками организованного преступного сообщества (ОПС) Медведева.