Генпрокуратура потребовала пожизненное заключение для вора в законе Шишканова. В чем его обвиняют?
Генпрокуратура потребовала для 18 участников преступного сообщества вора в законе Олега Медведева (Шишканова), на счету которого убийства, другие тяжкие и особо тяжкие преступления, наказания от условного до пожизненного заключения. Об этом сообщила «Ъ».
Для Медведева, а также для Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова прокурор потребовала пожизненное заключение. Остальных она предложила осудить на сроки от 12 до 24 лет заключения в колонии строгого режима. По мнению стороны обвинения, подсудимые должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 миллиона до 5 миллионов рублей.
Присяжные признали Шишканова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ)
Вместе с этим его признали виновным и в других преступлениях — в организации преступного сообщества и ряде убийств. Об этом сообщила член Совета при Президенте РФ по правам человека Ева Меркачева.
Огласили вердикт присяжных по делу Олега Медведева (его называют «вором в законе номер один»). Присяжные признали его таковым, то есть виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Замечу, что это одно из самых громких дел современной России.
Шишканов был задержан еще 15 июля 2019 года.
Вора в законе обвиняют в убийстве раменского депутата Татьяны Сидоровой
По данным следствия, Шишканов и его сообщники в 2012 году расправились c Сидоровой и тремя членами ее семьи, чтобы захватить обширные земельные участки ее предприятия — племзавода «Раменское».
Их тела нашли лишь летом 2019 года, после чего правоохранительные органы пришли за участниками организованного преступного сообщества (ОПС) Медведева.