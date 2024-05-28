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00:31, 28 мая 2024Бывший СССР

Луганск подвергся повторному обстрелу

ТАСС: Луганск подвергся повторному обстрелу, взрывы произошли в восточной части

Фото: Pixabay

Луганск подвергся повторному обстрелу, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что взрывы произошли в районе полуночи в ночь на 28 мая в восточной части города. Подробности не уточняются.

Военкор Евгений Лисицын в Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах и призвал местных жителей отойти от окон. Он заявил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 27 мая по Луганску был нанесен удар, после взрывов на окраине города начался пожар. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его информации, атака велась ракетами западного производства ATACMS или из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Военкор сообщил, что есть пострадавшие. Информацию о нескольких пострадавших подтвердили в оперативных службах Луганской народной республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили кассетными боеприпасами.

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      Марина Совина
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