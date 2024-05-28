Немецкий футболист отказался переходить в «Динамо»

Немецкий игрок «Боруссии» Марко Ройс отказался переходить в московское «Динамо»

Немецкий игрок «Боруссии» Марко Ройс отказался переходить в московское «Динамо». Об этом сообщил его агент Дирк Хебель Sport24.

«Марцел Личка приглашает Ройса в "Динамо"? Спасибо, но нет. Мы откажемся от этого предложения», — заявил Хебель.

34-летний Ройс, выступающий за «Боруссию» с 2012 года, покинет команду по окончании сезона. В сезоне-2023/2024 футболист провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал десять результативных передач.

В сезоне-2023/2024 «Динамо» завоевало бронзовые медали чемпионата России. Марцела Личку признали лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге.