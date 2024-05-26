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21:28, 26 мая 2024Спорт

Объявлен лучший тренер сезона РПЛ

Возглавляющий московское «Динамо» Марцел Личка стал лучшим тренером сезона РПЛ

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Возглавляющий московское «Динамо» Марцел Личка стал лучшим тренером сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Победитель номинации был объявлен во время премии «Герои РПЛ». Также на награду были номинированы экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич и наставник «Ростова» Валерий Карпин.

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Голосование проходило в три этапа. Изначально номинантов определили журналисты, затем — болельщики. Решающие голоса отдавали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, президент лиги и легенды турнира.

«Динамо» в последнем матче сезона уступило «Краснодару» (0:1). Команда не смогла удержать лидерство в турнирной таблице и стала бронзовым призером чемпионата России. Победителем турнира стал «Зенит».

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