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09:04, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Первые леди Германии и Франции рассмеялись на Мемориале жертвам холокоста. Как на их поведение отреагировали в Европе?

Жены Макрона и Штайнмайера засмеялись на мемориале жертвам холокоста в Берлине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Первых леди ФРГ и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон сфотографировали смеющимися на фоне мемориала в память жертв холокоста, расположенного в районе Бранденбургских ворот в Берлине.

По информации издания Bild, женщины сопровождали мужей — главу Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера — на церемонию возложения венков. «Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях» первые леди рассмеялись. Что вызвало у них такую реакцию — неизвестно.

Уточняется, что во время мероприятия Макрон сделал запись в памятной книге. После посещения мемориала он отправился в Дрезден (федеральная земля Саксония).

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Поведение первых леди вызвало недоумение в Европе

Журналисты Bild назвала фотографию Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон раздражающей. Они отметили, что поведение жен политиков вызвало недоумение в других государствах Европы.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила первых леди из-за смеха на Мемориале жертвам Холокоста.

«Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове "геноцид". Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны [Киева]», — отметила дипломат.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Макрон прибыл в Германию с первым за 24 года государственным визитом

26 мая Макрон начал первый за 24 года государственный визит в ФРГ. До этого он посещал Германию лишь с рабочими поездками.

По данным агентства AFP, президент Франции год учил немецкий язык с репетитором, чтобы во время визита преодолеть разногласия с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Политик, который изучал немецкий в школе, в течение прошлого года подтягивал свои навыки с профессором Франком Гренингером, проживающим во Франции.

На 28 мая у Макрона и Шольца запланированы переговоры. Предполагается, что политики обнародуют план совместной системы противовоздушной обороны, а также поддержат инициативу Польши и Греции по созданию системы ПВО, призвав другие страны Европейского союза присоединиться к ней.

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      Варвара Кошечкина
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