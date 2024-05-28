Польша обвинила Россию в создании миграционного кризиса

Глава МИД Польши Сикорский: миграционный кризис является нападением России на ЕС

Миграционный кризис в Европейском союзе (ЕС) является спланированным нападением со стороны российских властей. В этом Россию обвинил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости.

«На восточной границе Польши мы сталкиваемся с организованным нападением на Европейский союз. 90 процентов людей, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, имеют в паспорте российскую визу», — сообщил глава МИД.

Он заявил, что хочет, чтобы его коллеги из стран Запада «поняли, что речь не идет о потоках бедных мигрантов, мечтающих о лучшей жизни», а о создании Россией миграционного кризиса.

Сикорский уточнил, что в ЕС прибывают лица, которых «завербовали и подстегнули в Эфиопии и других странах приехать в Москву через Ближний Восток». Затем, по мнению главы МИД, «их отправляют в Белоруссию и заставляют пересечь границу».

Ранее Сикорский заявил, что Польша допускает отправку своих войск на Украину и не должна исключать такую возможность.