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14:23, 28 мая 2024Мир

Эксперт по протоколу оценила смех первых леди ЕС на Мемориале жертвам холокоста

Эксперт Холгова осудила смех первых леди ЕС на Мемориале жертвам холокоста

Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова оценила реакцию жен президентов ФРГ и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон, которые рассмеялись в ходе посещения Меморила жертвам холокоста. В беседе с «Лентой.ру» Холгова назвала эти действия первых леди ЕС неадекватными ситуации.

Ранее первые леди ФРГ и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон сфотографировали смеющимися на фоне мемориала в память жертв холокоста, расположенного в районе Бранденбургских ворот в Берлине. По информации издания Bild, женщины сопровождали мужей — главу Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера — на церемонию возложения венков.

«Как это можно трактовать? В худшем случае — неадекватностью, в лучшем случае — забывчивостью. Конечно, никому не позволяется смеяться на такого рода мероприятиях, лучше даже не улыбаться. В таких ситуациях следует воздержаться от того, чтобы рассказывать какие-то веселые истории и обсуждать их. Так вести себя нельзя. Я была очень удивлена, прочитав об этом», — сказала Холгова.

Люди, находящиеся у власти, тем более представители президентских семей, обязаны быть примером для граждан своих стран. Общество будет ждать извинений, и это должны быть официально принесенные изменения. Это неправильное и неадекватное поведение

Альбина Холговапрезидент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила первых леди из-за смеха на Мемориале жертвам Холокоста.

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«Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове "геноцид". Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны [Киева]», — отметила дипломат.

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      Кирилл Садовский
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