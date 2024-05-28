Эксперт по протоколу оценила смех первых леди ЕС на Мемориале жертвам холокоста

Эксперт Холгова осудила смех первых леди ЕС на Мемориале жертвам холокоста

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова оценила реакцию жен президентов ФРГ и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон, которые рассмеялись в ходе посещения Меморила жертвам холокоста. В беседе с «Лентой.ру» Холгова назвала эти действия первых леди ЕС неадекватными ситуации.

Ранее первые леди ФРГ и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон сфотографировали смеющимися на фоне мемориала в память жертв холокоста, расположенного в районе Бранденбургских ворот в Берлине. По информации издания Bild, женщины сопровождали мужей — главу Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера — на церемонию возложения венков.

«Как это можно трактовать? В худшем случае — неадекватностью, в лучшем случае — забывчивостью. Конечно, никому не позволяется смеяться на такого рода мероприятиях, лучше даже не улыбаться. В таких ситуациях следует воздержаться от того, чтобы рассказывать какие-то веселые истории и обсуждать их. Так вести себя нельзя. Я была очень удивлена, прочитав об этом», — сказала Холгова.

Люди, находящиеся у власти, тем более представители президентских семей, обязаны быть примером для граждан своих стран. Общество будет ждать извинений, и это должны быть официально принесенные изменения. Это неправильное и неадекватное поведение Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила первых леди из-за смеха на Мемориале жертвам Холокоста.

«Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове "геноцид". Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны [Киева]», — отметила дипломат.