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17:00, 28 мая 2024Экономика

Производитель кормов Pedigree и Kitekat возобновил поставки в Россию

Корма Mars для собак и кошек снова начали поступать в магазины

Фото: Chendongshan / Shutterstock / Fotodom

Корма для собак и кошек, выпускаемые компанией Mars, снова начали поступать в сеть магазинов «Лента». Об этом сообщило РБК со ссылкой на представителей компании. Ранее закупка данных продуктов прекратилась в связи с ростом закупочных цен.

Ретейлер не назвал конкретные бренды, которые вернутся на полки магазинов. При этом известно, что возобновятся поставки товаров, по которым могут обеспечить устойчивые цены, и которые востребованы у покупателей.

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До этого сообщалось, что сеть магазинов «Лента» не сумела решить вопрос закупочных цен с компанией Mars и поэтому прекратила закупать производимые ею корма для животных Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi и Pedigree.

Летом 2023 года компания Mars объявила, что изучает вопрос окончательного ухода из России и передачи активов российскому менеджменту.

В марте 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» доминирующими на рынке производителей кормов для домашних животных, после чего те согласились снизить цены и предоставить торговым сетям скидки.

Кроме того, в апреле 2024 года стало известно, что Россия на 4,5 процента нарастила суммарные объемы производства кормов для животных. В январе-феврале этот показатель превысил 229,7 тысячи тонн. Производители заверили, что 70-80 процентов сырья для этих товаров выпускается на внутреннем рынке.

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      Кирилл Луцюк
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