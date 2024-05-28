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14:28, 28 мая 2024Экономика

Россия и Китай активизировали торговлю в криптовалюте

Bloomberg: для торговли с Китаем Россия все чаще использует криптовалюту Tether
СюжетКурс доллара:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия все активнее использует стейблкоин Tether USDT для продажи своего сырья в Китай. К таким выводам пришли эксперты агентства Bloomberg.

По их данным, два крупнейших российских металлурга, не находящихся под санкциями, решили использовать стейблкоин Tether и ряд других криптовалют для проведения некоторых транзакций преимущественно с китайскими партнерами. Нередко расчеты проходят через Гонконг.

Готовность Китая к таким сделкам объясняют тем, что, хотя КНР и не присоединилась к санкциям против РФ и стала основным экспортным рынком для многих российских товаров, она не может игнорировать угрозы американского Минфина по поводу вторичных санкций.

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Кроме того, растущую роль криптовалют во внешней торговле России истолковывают как признак изменений в политике Центрального банка, который прежде выступал за полный запрет таких расчетов.

Эксперты также отмечают, что использование криптовалют для платежей вполне обычное явление для государств, попавших под санкции. Например, это касается Венесуэлы.

В начале апреля сообщалось, что Банк России призвал ускорить принятие норм, регулирующих использование криптовалют в международных расчетах.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо констатировал, что все чаще прибегает к альтернативным платежным механизмам для обхода западных санкций. В первую очередь речь идет о стейблкоинах — токенах, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота.

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