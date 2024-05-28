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16:47, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способ обезопасить себя после взлома СДЭК

ИБ-эксперт Фесенко: после взлома СДЭК россиянам стоит сменить пароли от сервисов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

После взлома компании СДЭК россиянам стоит обеспокоиться защищенностью своих аккаунтов в различных сервисах. Такой совет россиянам в беседе с «Лентой.ру» дала специалист по информационной безопасности (ИБ) компании «Код безопасности» Мария Фесенко.

«Пользователям стоит провести профилактику: сменить пароли в своих сервисах и сделать их сложными — от 13 знаков, с буквами, цифрами и спецсимволами. Кроме того, следует установить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно и не было сделано ранее», — сказала ИБ-эксперт.

По словам Фесенко, это связано с тем, что заявившие об атаке на СДЭК хакеры назвали своим инструментом вирус-шифровальщик. Некоторые из них могут только зашифровывать данные, тогда как современные вирусы способны и зашифровывать, и красть информацию, уточнила она.

«Поэтому данные пользователей СДЭК — e-mail, номер телефона и так далее — могут быть использованы хакерами для мошеннических схем и попыток взлома популярных цифровых сервисов», — заключила Фесенко.

СДЭК приостановила прием и выдачу посылок 26 мая. Компания пообещала, что пункты выдачи заработают 27 мая, однако этого не произошло. В организации уточнили, что столкнулись с техническим сбоем. Позднее ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная хакерская группировка Head Mare.

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      Вениамин Лыков
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