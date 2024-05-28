Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:35, 28 мая 2024Экономика

Перспективы создания инфраструктуры для электросамокатов оценили

В кабмине посчитали сложным создание инфраструктуры для электросамокатов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Создание отдельной инфраструктуры для электросамокатов — сложно реализуемый проект в России. Таким образом перспективы адаптации городов к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) оценили в правительстве, передает ТАСС.

В кабмине посчитали, что в текущей городской застройке самокатчикам трудно выделить отдельные дорожки. В данный момент велосипедными полосами одновременно пользуется несколько категорий участников движения. При этом езда СИМ по тротуарам вызывает неудобства для пешеходов. «В правила дорожного движения внесены изменения, которые регламентировали использование СИМ и определили приоритетной инфраструктурой для движения СИМ велосипедные, велопешеходные дорожки, велосипедные полосы», — прокомментировали власти.

Материалы по теме:
Без шума и пыли. Россия будущего станет страной электромобилей. Как это изменит жизнь миллионов людей?
Без шума и пыли.Россия будущего станет страной электромобилей. Как это изменит жизнь миллионов людей?
12 ноября 2021
20 идей по развитию России: избавиться от пробок в стране. Как избежать заторов в крупных городах
20 идей по развитию России: избавиться от пробок в стране.Как избежать заторов в крупных городах
18 ноября 2021

С 1 марта 2023 года в России начали действовать изменения в правилах дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам разрешено со скоростью не выше 25 километров в час. При этом если электросамокат или другое подобное устройство движется по тротуару, то приоритет получают пешеходы.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассматривают возможность наказания за управление электросамокатом или другим средством индивидуальной мобильности (СИМ) с телефоном в руке без мобильной гарнитуры. Кроме того, в МВД предлагают установить «лежачие полицейские» для электросамокатов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      Арестован бывший мэр российского города

      В Тверской области нашли уникальные реликвии

      Онколог назвала самые опасные для загорающих страны и регионы

      Россиянин побывал в США и раскрыл истинное отношение местных к русским

      В США допустили возможность полного запрета российских товаров

      На Украине высказались о возможности восстановления энергообъектов до зимы

      Путин назвал причину молчания на Западе об обстрелах Белгорода

      Китайская компания сообщила о планах по запуску 10 тысяч спутников

      В Европе оценили возможность отказаться от контракта на поставки с «Газпромом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше