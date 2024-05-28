Перспективы создания инфраструктуры для электросамокатов оценили

В кабмине посчитали сложным создание инфраструктуры для электросамокатов

Создание отдельной инфраструктуры для электросамокатов — сложно реализуемый проект в России. Таким образом перспективы адаптации городов к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) оценили в правительстве, передает ТАСС.

В кабмине посчитали, что в текущей городской застройке самокатчикам трудно выделить отдельные дорожки. В данный момент велосипедными полосами одновременно пользуется несколько категорий участников движения. При этом езда СИМ по тротуарам вызывает неудобства для пешеходов. «В правила дорожного движения внесены изменения, которые регламентировали использование СИМ и определили приоритетной инфраструктурой для движения СИМ велосипедные, велопешеходные дорожки, велосипедные полосы», — прокомментировали власти.

С 1 марта 2023 года в России начали действовать изменения в правилах дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам разрешено со скоростью не выше 25 километров в час. При этом если электросамокат или другое подобное устройство движется по тротуару, то приоритет получают пешеходы.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассматривают возможность наказания за управление электросамокатом или другим средством индивидуальной мобильности (СИМ) с телефоном в руке без мобильной гарнитуры. Кроме того, в МВД предлагают установить «лежачие полицейские» для электросамокатов.