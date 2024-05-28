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12:42, 28 мая 2024Путешествия

Самолет с сотнями пассажиров столкнулся с другим бортом в аэропорту

The Japan News: самолеты Japan Airlines столкнулись в аэропорту Токио

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Самолет авиакомпании Japan Airlines с сотнями пассажиров на борту столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту Токио. Об этом сообщило издание The Japan News.

Нештатная ситуация произошла рано утром 23 мая. Лайнер Airbus A350-900, на борту которого было 328 пассажиров и экипаж, задел законцовкой крыла другой Airbus A350 того же перевозчика.

В результате происшествия никто не пострадал, но вылет пассажирского борта в Титосэ пришлось отменить. Авиакомпания и власти начали расследование.

Ранее Japan Airlines отменила рейс из Далласа в Токио из-за пилота, который напился в отеле. Накануне вылета 49-летний сотрудник отдохнул с коллегами в ресторане и начал дебоширить.

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      Мария Борисова
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