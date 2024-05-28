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16:27, 28 мая 2024Экономика

Суд признал банкротом одного из совладельцев Промсвязьбанка

Арбитражный суд Москвы признал банкротом совладельца ПСБ Алексея Ананьева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд также открыл процедуру реализации имущества бывшего председателя совета директоров кредитной организации.

Реструктуризацию долгов бизнесмена начали в ноябре 2023 года по иску ПСБ. В реестр требований кредиторов Ананьева включены требования Промсвязьбанк, Федеральной Налоговой службы (ФНС), банков Траст и ВТБ на сумму около 204,5 миллиарда рублей.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы владели Промсвязьбанком с момента основания в 1995 году до 2017-го, когда Центробанк обнаружил в деятельности кредитной организации многочисленные нарушения и заявил о некорректной оценке стоимости активов ПСБ. Впоследствии Следственный комитет обвинил олигархов в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей и выводе за границу и отмывании в общей сложности 87,2 миллиарда рублей.

В 2018 году ПСБ потребовал от бывших владельцев 282 миллиарда рублей. 194 миллиарда рублей должны были покрыть убытки от нерыночных сделок, а остальная сумма — убытки от санаций банка в период с 2017 до 2019 год за счет государства. Затем сумма иска была уменьшена до 243,2 миллиарда рублей.

В апреле в Москве начались слушания по уголовному делу о хищении 650 миллионов рублей из Промсвязьбанка (ПСБ), в котором заочно обвиняется его владелец Дмитрий Ананьев и бывшие топ-менеджеры кредитной организации. На скамье подсудимых оказались шесть бывших сотрудниц банка и компании «Промсвязьнедвижимость» (ПСН), оформлявшие кредиты кипрским офшорным фирмам, под видом которых средства были похищены.

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      Вячеслав Агапов
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