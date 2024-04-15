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10:46, 15 апреля 2024Силовые структуры

За хищение банкиром Ананьевым 650 миллионов рублей из ПСБ осудят его сотрудниц

В Москве судят экс-сотрудниц за хищение владельцем ПСБ 650 млн руб.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лефортовский суд Москвы приступает к слушаниям по уголовному делу о хищении 650 миллионов рублей из Промсвязьбанка (ПСБ), в котором заочно обвиняется его владелец Дмитрий Ананьев и бывшие топ-менеджеры кредитной организации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На скамье подсудимых оказались шесть бывших сотрудниц банка и компании «Промсвязьнедвижимость» (ПСН), оформлявшие кредиты кипрским офшорным фирмам, под видом которых средства были похищены.

Подсудимые Ольга Гичка, Елена Грызлова, Любовь Серегина, Наталья Окашева, Екатерина Уколова и Оксана Донская обвиняются по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также одной из них вменяется 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, полученных преступным путем). Они вину не признают.

Организатором преступной схемы следствие считает Ананьева — владельца банка и группы ПСН, бывших старшего вице-президента ПНС Олега Михалева и главы департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева, которые находятся за пределами России. По версии следствия, банкир отдал распоряжение подчиненным сотрудницам оформить техническую документацию на выдачу кредитных средств ПСБ.

В 2021 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Ананьева обвинили в краже нескольких принадлежащих государству земельных участков. «Сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение государственного имущества — трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и Ананьеву Дмитрию будет заочно предъявлено обвинение», — рассказал Бастрыкин, добавив, что также Ананьев вместе с братом Алексеем обвиняются в «хищениях в банковской сфере».

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      Любовь Ширижик
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