Апелляция утвердила взыскание миллиардов с братьев Ананьевых в пользу ПСБ

Апелляция утвердила взыскания 91,2 миллиарда рублей с Ананьевых и их компании в пользу ПСБ

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией и утвердил взыскание в пользу Промсвязьбанка (ПСБ) солидарно только 91,2 миллиарда рублей убытков с бывших бенефициаров братьев Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает РИА Новости.

Из исков более чем на на 243,2 миллиарда рублей суд удовлетворил только иск на сумму 91,2 миллиарда рублей и отклонил жалобы ответчиков, истца и Банка России на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

В 2018 году ПСБ потребовал 282 миллиарда рублей. Часть этой суммы — 194 миллиарда — должна была покрыть убытки от нерыночных сделок, а остальная сумма — убытки от санаций банка в период с 2017 до 2019 год за счет государства. Затем сумма иска была уменьшена до 243,2 миллиарда рублей.

Но суд первой инстанции отказал во взыскании убытков от санации. Затем Центральный Банк России обжаловал такое решение. Известно, что также было отказано во взыскании убытков от сделок, которые, по мнению истца, являлись выводом активов. Было установлено, что к убыткам привели именно сделки, совершенные 14 декабря 2017 года, на 80 миллиардов рублей в момент, когда ПСБ назначали временной администрацией. В результате сделок банк купил неликвидные ценные бумаги.