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15:07, 28 мая 2024Спорт

Тренер посоветовала упражнение для красивых ягодиц

Тренер Мелякова посоветовала ходить на ягодицах для получения красивых форм

Фото: Nikolas_jkd / Shutterstock / Fotodom

Тренер Ольга Мелякова посоветовала упражнение, которое поможет получить красивые ягодицы. Ее слова приводит «Чемпионат».

Мелякова рекомендовала ходить на ягодицах. Исходное положение — сидя на ягодицах, макушка тянется вверх, ноги выпрямлены, позвоночник в нейтральном положении, согнутые руки прижаты к корпусу. Затем немного напрягите мышцы пресса, перенесите вес тела на одну ногу, при этом приподняв и переместив чуть вперед другую, и повторите это движение на другую сторону. Отталкиваться от пола нужно седалищными костями, во время шага прямая нога должна быть на весу.

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Эксперт отметила, что упражнение можно выполнять каждый день. Длительность тренировки необходимо наращивать постепенно — от 5 до 20 минут. «Такая ходьба придает форму ягодичным мышцам и укрепляет их. Также она за счет включения в работу мышц живота и спины помогает улучшить осанку. А благодаря включению мышц-стабилизаторов улучшается и равновесие», — добавила Мелякова.

Ранее фитнес-тренер Марина Беляева посоветовала еще три упражнения для ягодиц. Она предложила делать медленные выпады с места с отягощением, махи в кроссовере и отведение бедра в специальном тренажере.

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