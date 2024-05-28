Тренер посоветовала упражнение для красивых ягодиц

Тренер Мелякова посоветовала ходить на ягодицах для получения красивых форм

Тренер Ольга Мелякова посоветовала упражнение, которое поможет получить красивые ягодицы. Ее слова приводит «Чемпионат».

Мелякова рекомендовала ходить на ягодицах. Исходное положение — сидя на ягодицах, макушка тянется вверх, ноги выпрямлены, позвоночник в нейтральном положении, согнутые руки прижаты к корпусу. Затем немного напрягите мышцы пресса, перенесите вес тела на одну ногу, при этом приподняв и переместив чуть вперед другую, и повторите это движение на другую сторону. Отталкиваться от пола нужно седалищными костями, во время шага прямая нога должна быть на весу.

Эксперт отметила, что упражнение можно выполнять каждый день. Длительность тренировки необходимо наращивать постепенно — от 5 до 20 минут. «Такая ходьба придает форму ягодичным мышцам и укрепляет их. Также она за счет включения в работу мышц живота и спины помогает улучшить осанку. А благодаря включению мышц-стабилизаторов улучшается и равновесие», — добавила Мелякова.

Ранее фитнес-тренер Марина Беляева посоветовала еще три упражнения для ягодиц. Она предложила делать медленные выпады с места с отягощением, махи в кроссовере и отведение бедра в специальном тренажере.