Туктамышева назвала свою национальность

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что считает себя русской

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью на канале «Просто такая генетика» в YouTube назвала свою национальность.

Спортсменка отметила, что считает себя русской. «У нас не было большой дискуссии о том, кто мои предки. Я понимала, что мы живем в Удмуртии, а у папы несколько поколений в Глазове жили», — заявила фигуристка.

Туктамышева добавила, что ее тетя по папиной линии изучала вопрос по поводу возможного происхождения их рода от хана Золотой Орды Тохтамыша. «Доказательств, что моя фамилия пошла от хана Тохтамыша, я не видела, но это было бы круто», — рассказала фигуристка.

Туктамышева пропустила сезон-2023/2024. Она объяснила это тем, что хочет проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать и заниматься личными проектами.