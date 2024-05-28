Ставший чемпионом Европы фокусник раскрыл отношение к россиянам на турнире

Ставший чемпионом Европы фокусник Григорьев: был в шоке от того, как нас приняли

Россиянин Владимир Григорьев, который одержал победу на чемпионате Европы по фокусам (FISM European Championship of magic) в Италии, признался, что был в легком шоке от того, как приняли иллюзионистов из России на турнире. Об отношении иностранных коллег он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Конечно, я в легком шоке, потому что такого не ожидал никто. Когда российский иллюзионист выступает в Европе, вероятность того, что его в принципе каким-то образом оценят, казалось бы, мала. Но так думают только здесь, потому что то, как принимали российских иллюзионистов, а нас было трое, не передать словами. Таких теплых оваций, такого теплого приема я, наверное, еще не встречал», — поделился иллюзионист.

В первый день в категории Comedy Magic выступал другой российский фокусник Артем Щукин, и он сорвал такие аплодисменты, которых не получал ни один конкурсант из других стран, вспомнил Григорьев. После своего выступления артист тоже слышал бурные овации от иностранных коллег, чему был сильно удивлен.

«Когда я ехал на FISM, у меня даже были сомнения некие. Я думал, что будут, возможно, какие-то возгласы даже или какой-то негативный взгляд, но нет, это были только мои какие-то домыслы. Я ничего не заметил в свой адрес и в адрес русских фокусников. Наоборот даже, я заметил какое-то дружелюбие. Это к слову о том, что в нашем искусстве, наверное, политика не играет роли никакой», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Если на европейском конкурсе русский иллюзионист занимает первое место, а второй русский иллюзионист занимает второе место, это о чем-то говорит Владимир Григорьев фокусник

Он также сообщил, что не испытывал никаких проблем с допуском на чемпионат в отличие от другого фокусника Ильи Ильина, которому отказали в выдаче визы. «Это моменты, которые, к сожалению, мы не можем предугадать, там могут отказать по любой причине: неправильно где-то подписал документ, какая-то там точка лишняя, вы понимаете, как это работает. Нужно быть в этом плане очень аккуратным и внимательным, и подаваться на визу за долгий срок до вылета, чтобы у тебя было время, чтобы ты смог более правильно подготовить документы и податься еще раз», — добавил Григорьев.

По его словам, на европейском чемпионате было много участников. Все они предварительно выиграли соревнования у себя в странах. Теперь же те, кто одержал победу на европейском турнире, получили право участвовать в чемпионате мира по фокусам, который пройдет в Италии в 2025 году.

Это можно сравнить с Олимпийскими играми в спорте, только у фокусников это FISM. Вот такого уровня конкурс Владимир Григорьев фокусник

Ранее о том, что двое россиян заняли призовые места на чемпионате Европы по фокусам, сообщил ТАСС президент Российской ассоциации иллюзионистов Дмитрий Чириков. Владимир Григорьев одержал победу в номинации Close up magic, а Артем Щукин занял второе место в номинации Comedy magic.

