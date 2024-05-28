В Роскомнадзоре высказались об утечке данных СДЭК

Роскомнадзор не получал уведомлений об утечке персональных данных от СДЭК

В Роскомнадзоре высказались об утечке персональных данных сервиса СДЭК. Комментарий ведомства передает ТАСС.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство не получало уведомлений от оператора об утечке персональных данных.

Ранее сообщалось, что возможной причиной сбоя работы СДЭК могла стать атака с использованием вируса-шифровальщика. Ответственность за масштабные неполадки в функционировании сервиса взяли на себя хакеры из группировки Head Mare.

До этого в СДЭК заявили, что оператор не готов восстановить работу. Однако в компании подчеркнули, что посылки клиентов в безопасности.

СДЭК на время прекратила прием и выдачу посылок 26 мая. В качестве причины приостановки работы был назван технический сбой. В компании пообещали, что восстановят работу пунктов выдачи 27 мая, но этого не произошло.