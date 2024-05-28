Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
12:00 (Мск)
Бьянка Андрееску
Ролан Гаррос (ж)
Павел Котов
Завтра
12:00 (Мск)
Стэн Вавринка
Ролан Гаррос (м)
УНИКС
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 4-й матч
12:27, 28 мая 2024Спорт

В Санкт-Петербурге пройдет турнир TOP DOG 29

Турнир по кулачным боям TOP DOG 29 пройдет 31 мая в Санкт-Петербурге

Фото: TOP DOG

Турнир по кулачным боям TOP DOG 29 пройдет 31 мая в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В главном бою чемпион в легком весе Кантемир Калажоков (9 побед — 0 поражений) встретится с бойцом лиги RCC Hard Вячеславом «Бешеным быком» Мещеркиным.

В со-главном бою чемпион в легчайшем весе Чингис «Хан» Салбырын (6 побед — 0 поражений) проведет вторую защиту титула против члена сборной России Дмитрия Спивака (4 победы — 0 поражений).

Также в этот вечер экс-претендент на чемпионство Николай «Чибис» Чибисов встретится с экс-первым номером TOP DOG Николаем «Колином Варваром» Горбуновым, а участник Олимпийских игр-2016 из Германии Серж «Баварский снайпер» Михель сразится с экс-бойцом М-1 Магомедом «Черной Коброй» Магомедовым.

Ранее турнир по кулачным боям TOP DOG 24 прошел в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Бельгии обозначил границы применения оружия ВСУ

      Клава Кока раскрыла секрет стройности

      Названы основные тренды в соцсетях

      Популярный российский блогер развеял миф о заработках на телевидении

      Глава РАН заявил о пристальном внимании к уголовным делам против ученых

      В зоне СВО задействовали новейший передвижной диспетчерский пункт

      Центробанк сообщил о новом аргументе в пользу повышения ставки

      Раскрыто лучшее упражнение от головной боли

      Излюбленный курорт россиян в Азии захотел возобновить прямое авиасообщение

      В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше