В Санкт-Петербурге пройдет турнир TOP DOG 29

Турнир по кулачным боям TOP DOG 29 пройдет 31 мая в Санкт-Петербурге

Турнир по кулачным боям TOP DOG 29 пройдет 31 мая в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В главном бою чемпион в легком весе Кантемир Калажоков (9 побед — 0 поражений) встретится с бойцом лиги RCC Hard Вячеславом «Бешеным быком» Мещеркиным.

В со-главном бою чемпион в легчайшем весе Чингис «Хан» Салбырын (6 побед — 0 поражений) проведет вторую защиту титула против члена сборной России Дмитрия Спивака (4 победы — 0 поражений).

Также в этот вечер экс-претендент на чемпионство Николай «Чибис» Чибисов встретится с экс-первым номером TOP DOG Николаем «Колином Варваром» Горбуновым, а участник Олимпийских игр-2016 из Германии Серж «Баварский снайпер» Михель сразится с экс-бойцом М-1 Магомедом «Черной Коброй» Магомедовым.

Ранее турнир по кулачным боям TOP DOG 24 прошел в Москве.