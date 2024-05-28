Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:59, 28 мая 2024Экономика

В СДЭК назвали дату возобновления выдачи посылок

Директор СДЭК: выдача посылок возобновится не позднее 29 мая

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский сервис доставки СДЭК, пострадавший от технического сбоя, намерен возобновить выдачу посылок не позднее завтрашнего дня, следует из поступившего «Ленте.ру» комментария директора по коммуникациям компании Миши Берггрена.

По его словам, отправления будут доступны клиентам 29 мая. Ведется работа над полным возобновлением обслуживания, но заготовлены также и резервные схемы.

В ночь на вторник в СДЭК заявили, что «к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», остановленное во избежание неразберихи при ручной обработке заказов.

Ранее стало известно, что сбой, нарушивший работу в том числе сайта и приложения, мог быть вызван атакой с использованием вируса-шифровальщика. Данные об этом «Ведомостям» подтвердили источник в службе доставки и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Пусть Путин догадается, что мы задумали». Польша не исключила появление своих войск на Украине

      Президент Латвии обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте

      В ФСБ заявили о готовности оперативно увеличить число пограничников при угрозе

      Украинец использовал окно для возможности сбежать из машины ТЦК

      Совершен прорыв в создании сверхбыстрой зарядки

      Лимит на одну операцию по СБП собрались увеличить в 30 раз

      В российском регионе подростки надругались над второклассником в роще

      Немецкий футболист отказался переходить в «Динамо»

      Налоговый долг Блиновской из-за пени вырос до 1,4 миллиарда рублей

      Названы основные тренды в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше