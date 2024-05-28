В СДЭК назвали дату возобновления выдачи посылок

Директор СДЭК: выдача посылок возобновится не позднее 29 мая

Российский сервис доставки СДЭК, пострадавший от технического сбоя, намерен возобновить выдачу посылок не позднее завтрашнего дня, следует из поступившего «Ленте.ру» комментария директора по коммуникациям компании Миши Берггрена.

По его словам, отправления будут доступны клиентам 29 мая. Ведется работа над полным возобновлением обслуживания, но заготовлены также и резервные схемы.

В ночь на вторник в СДЭК заявили, что «к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», остановленное во избежание неразберихи при ручной обработке заказов.

Ранее стало известно, что сбой, нарушивший работу в том числе сайта и приложения, мог быть вызван атакой с использованием вируса-шифровальщика. Данные об этом «Ведомостям» подтвердили источник в службе доставки и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.